ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات

(For Rent)
|ايجار تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات والتنقلات الداخليه والي جميع انحاء مصر 01119920103 بارخص الاسعار استأجر ميني باص خاص بك لرحلتك انت واسرتك الي جميع محافاظات مصر ايجارباص تويوتا هاي اس موديلات حديثة ايجار فان اتش وان عائلي استقبال مطارات استقبال مطار القاهرة استقبال مطار برج العرب خدمة الاخوه العرب شرم الشيخ - الغردقة - الساحل الشمال - السخنة - اسكندرية - اي مكان داخل القاهرة للحجز والاستعلام :01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|بسيوني ترافيل
|Telephone:
|01028403255
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181474
1,000 Pound
700 Pound
650 Pound
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1,500 Pound
3,500 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
5,000 Pound
1,000 Pound
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2,500 Pound
1,800 Pound
2,000 Pound