ايجار ميني باص تويوتا كوستر للرحلات

(For Rent)
|ايجار باص تويوتا كوستر السياحي في القاهره لجميع الرحلات 01119920103 ايجار باص تويوتا كوستر 24 فرد سياحي وحديث ومكيف بارخص الاسعار استأجر باص سياحي بارخص الاسعار كما ان الاسعار تشمل السائق والبنزين والكارتات ايجار تويوتا كوستر لرحلات الجامعات والشركات واستقبال وتوصيل الافواج السياحيه ميني باص كوستر 24 راكب للرحلات اليومية و المصايف و التنقلات و حضور الحفلات و المؤتمرات ايجار كوستر موديل 2021 اجر باص تويوتا كوستر للرحلات العائلية، للحجز والاستعلام :01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|بسيوني ترافيل
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,200 Pound
|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182614
3,000 Pound
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