ايجار مينى باص ميتسوبيشي ال 28 فرد لسفريه مريحه وامنه

(للإيجار)
|للتأجير مينى باص ميتسوبيشى 28 فرد الباص معقم ومجهز لذهاب الاجمل الشؤاطئ مثل الغردقه راس سدر مرسي مطروح العين السخنه سهل حشيش شرم الشيخ وغيرها من الاماكن المميزه 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100635
1,000 جنيه
1,600 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,200 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
15,000 جنيه
2,200 جنيه
1,000 جنيه
1,600 جنيه
13,000 جنيه
13,000 جنيه
4,000 جنيه
-1 جنيه
1,200 جنيه
1,500 جنيه