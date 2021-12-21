ايجار ميكروباص هاىاس للايجار بالسائق

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص هاىاس للايجار بالسائق - في القاهرة مصر

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ايجار ميكروباص هاى اس لتوصيلات |01100092199 تأجير هاى اس لتوصيلات فى القاهرة | الاهرامات | قصر محمد على| قصر البارون | دريم بارك | فاملى بارك -01100092199 | معز | المتحف المصرى | متحف الحضارة | لذلك احجز الان رحلتك مع مكتب بسيونى ترافيل كما نعمل دايما لتقدم افضل الخدمات لعملائنا بافضل سعر كما لدينا سائقين محترفين على مستوى عالى من الرقى دراية كامة بجميع الطرق استمتع برحلة مميزة معنا و الاماكن السياحية و المعالم الجذابة كما لدينا موظفين محترفين و نعمل على مدار 24 ساعة كما لدينا خدمة متابعة ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara ghanem
التليفون: 01100092199

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العنوان: 14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116263
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرسيدس.ايجار سياره زفافك عندنا- ليموزين مصر - في القاهرة مصر

مرسيدس.ايجار سياره زفافك عندنا- ليموزين مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ليموزين استريتش زفاف01101055099 تأجيرسيارات مرسيدس استريتش الفخمة مع شركة ليموزي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: وفر17٪ مع إيجارتويوتا هايس.ايجارميني باص - في القاهرة مصر

وفر17٪ مع إيجارتويوتا هايس.ايجارميني باص

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ستمتع بافضل العروض والخصومات مع ليموزين مصر بخصم يصل الي 17% علي جميع الرحلات السياحية في نهاية شهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: تاجير الوحش الياباني لاند كروزر 2022 - في القاهرة مصر

تاجير الوحش الياباني لاند كروزر 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار سيارة لاند كروزر موديل 2022 بسعر مميز 01121759535 سيارة لاند كروزر للايجار فاخرة ، استاجر س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار اتوبيس مرسيدس يكفىى 50 فرد للرحلات المدرسية و الجامعية . ايجار اتوبيس مرسيدس للرحلات العائلي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات سياحية للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيسات سياحية للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس كوستر لرحلات وادى الريان ؛تأجير مينى باص 28راكب لعمل جولات سياحيه حره داخل وخارج القاهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: ايجار نيسان باترول - في القاهرة مصر

ايجار نيسان باترول

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نيسان باترول ذات الشكل القوى و الفخم لرحلات السفاري و المناطق الصحراوية فالسيارة مناسبة للسير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: حبيبة المصرين ايجار هيونداى النتراCN7 - في القاهرة مصر

حبيبة المصرين ايجار هيونداى النتراCN7

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجر هيونداى النتراCN7 مع ليموزين مصر بسعر خيالي وخصم 20% علي حفلات الزفاف -توصيل واستقبال المطار -ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: تأجير سيارة تويوتا كورولا 2022 الاقتصادية - في القاهرة مصر

تأجير سيارة تويوتا كورولا 2022 الاقتصادية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كرولا 2022 باطلالتها الحديثة تطرق ابوابنا للايجار بأقوي العروض والاسعار المميزة لدي كافة عملا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: مكتب تأجير اتوبيسات - في القاهرة مصر

مكتب تأجير اتوبيسات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجر باص سياحي في القاهرة بخصم 10% مع ليموزين مصر علي جميع الرحلات السياحية باص معقم -مكيف - شاشات -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2021
صورة الاعلان: ايجارتويوتا كوستر vip - في القاهرة مصر

ايجارتويوتا كوستر vip

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار كوستر يكفى 25 فرد للرحلات السياحية و الترفيهية أجر كوستر سياجي لرحلات الغردقة و شرم الشيخ و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,300 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: ايجار الملكة هيونداي النترا - في القاهرة مصر

ايجار الملكة هيونداي النترا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مصر.تستعرض ايجار هيونداي النترا للاعلام المصري,تأجير هيونداي النترا لحفلات الزفاف تقدم شركت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو VIP - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو VIP

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو VIP لخدمات رجال الاعمال المصريين و الاجانب . تأجير مرسيدس VIANO للرحلات السياحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: “بتدورعلى مكتب ايجار سيارات” ليموزين مصر. أحدث ايجارسيارات ف مصرالجديدة - في القاهرة مصر

“بتدورعلى مكتب ايجار سيارات” ليموزين مصر. أحدث ايجارسيارات ف مصرالجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجراحدث انواع سيارات-ليموزين مصر-01102106655 تقدم شركة ليموزين مصر اكبر اسطول لخدمات ايجار الليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: النجمة الالمانية||مرسيدس بأرخص سعر للايجار - في القاهرة مصر

النجمة الالمانية||مرسيدس بأرخص سعر للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير احدث موديلات سيارات مرسيدس تقدم شركة ليموزين مصر. افخم واحدث موديلات مرسيدس علي مستوي الجمهور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: تأجير كوستر الشكل الجديد - في القاهرة مصر

تأجير كوستر الشكل الجديد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار كوستر 21 راكب تستطيع تأجيرها في جميع الرحلات لزيارة المزارات السياحية والمعالم الاثرية داخل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/12/2021
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