ايجار ميكروباص كوستر 2021 . ليموزين نصار

(للإيجار)
|تأجير ميكروباصات تويوتا كوستر المتوفرة لدي شركة ليموزين نصار 01503622473 توفر الشركة افضل العروض لكافة عملائنا لجميع انحاء امصر . اجر ميكروباص كوستر الذي يتسع من 21 حتي 24 راكب لضمان الراحة والوصل الي اعلي مستويات الرافهية الي يحتاجها علمائنا . استأجر تويوتا كوستر من شركة ليموزين نصار . تعتبر شركة ليموزين نصار من افضل الشركات لتأجير السيارات والاتوبيسات السياحية والنقل السياحي في مصر لذلك بادر بالحجز والاتصال علي 01503622473 والاستفادة من عروض فصل الشتاء وشهر ديسمبر قبل نهاية السنة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116552
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