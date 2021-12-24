ايجار ميكروباص كوستر 2021 . ليموزين نصار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص كوستر 2021 . ليموزين نصار - في القاهرة مصر

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تأجير ميكروباصات تويوتا كوستر المتوفرة لدي شركة ليموزين نصار 01503622473 توفر الشركة افضل العروض لكافة عملائنا لجميع انحاء امصر . اجر ميكروباص كوستر الذي يتسع من 21 حتي 24 راكب لضمان الراحة والوصل الي اعلي مستويات الرافهية الي يحتاجها علمائنا . استأجر تويوتا كوستر من شركة ليموزين نصار . تعتبر شركة ليموزين نصار من افضل الشركات لتأجير السيارات والاتوبيسات السياحية والنقل السياحي في مصر لذلك بادر بالحجز والاتصال علي 01503622473 والاستفادة من عروض فصل الشتاء وشهر ديسمبر قبل نهاية السنة .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeer
التليفون: 01503622473

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العنوان: عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116552
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ايجار باصات 50 راكب من ليموزين نصار

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24/12/2021
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ليموزين نصار||تأجير اتوبيسات 33 للسياحة

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24/12/2021
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24/12/2021
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24/12/2021
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23/12/2021
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22/12/2021
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22/12/2021
صورة الاعلان: تأجير ميكروباص هاي اس للسفر - في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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22/12/2021
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(للإيجار)

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استمتع بافضل العروض والخصومات مع ليموزين مصر بخصم يصل الي 25% علي جميع الرحلات السياحية في نهاية شهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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22/12/2021
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ايجار افضل موديلات كوستر للرحلات

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- في القاهرة مصر

تأجير تويوتا كوستر 21 راكب 01503622473 تقدم شركة ليموزين مصر لتأجير السيارات والباصات السحية والنقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: اتش وان العائلية للايجار - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

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تقدم شركة ليموزين مصر تأجيرسيارات فان اتش وان للايجار بافضل وارخص الاسعار وليس لها منافس . لذلك نوفر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

22/12/2021
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