ايجار ميكروباص سياحي 14 راكب

(For Rent)
|ايجار نقل سياحي أجير نقل سياحي-transportation car خدمة عربية ممتازة- #ايجار نقل سياحيVIP اسعار 01119970403 #ايجار_نقل_سياحي جولات,ايجار باصات سياحية بالسائق. في تورست باص، نهتم بتلبية توقعات العملاء وتقديم تجربة سفر لا تُنسى. نفتخر بتقديم خدمات نقل سياحي متميزة وباسعار مخفضة . اتصل بنا اليوم لحجز حافلتك الفاخرة والاستمتاع برحلة سياحية مريحة وممتعة في مصر. #ايجار_نقل_سياحي #نقل_سياحي #ايجار_حافلات_سياحية #شركة_ايجار_نقل_سياحي
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تاجير نقل سياحى - فان مرسيدس
|Telephone:
|01014555680
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|Location:
|4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246312
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound