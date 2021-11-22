ايجار ميكروباص تويوتا 14 راكب فى مصر

(للإيجار)
|تأجير ميكروباص تويوتا هاي اس 14 فرد لحضور المناسبات العائليه وسفريات الاسريه لزياره كل الاماكن السياحيه ميكروباص تويوتا هاي اس احدث موديل تعقيم جميع الميكروباصات بالكامل من الداخل قبل استلام العميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وكاله ايجار سيارات
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112300
2,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
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