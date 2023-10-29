ايجار ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب

(For Rent)
|تأجير ميكروباص تويوتا هايس الفاخر 14 راكب | 01003203210 هو خيار مثالي للرحلات السياحية والنقل الجماعي. يتميز بتصميم داخلي أنيق ومقاعد مريحة لجميع الركاب. مع تكييف الهواء ونوافذ كبيرة للإطلالة على المناظر الخلّابة. يتضمن سائقًا محترفًا معرفة بالطرق المحلية لضمان رحلة سلسة وآمنة. يمكن لهذا الميكروباص أن يلبي احتياجات الركاب بكل راحة وأمان في جميع أنحاء المدينة.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247667
1,000 Pound
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