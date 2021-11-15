ايجار ميستوبيشى 28 راكب

تأجير ميتسوبيشي ميني باص - سياحي للرحلات 28 فرد من مميزات الميني باص السياحي فئة الميتسوبيشي ، يعتبر مابين الميكروباص والباص الكبير ، فهو تم تصنيعه للاعداد التي تترواح مابين ال 20 حتي الي 28 فرد. مكيف ويحتوي علي اماكن مجهزة لوضع اغراض السفر والشنط ، مقاعد مريحة وواسعة تتحمل الاوزان المختلفة . يتميز بسرعة عالية ومحرك ممتاز يتحمل السفر من والي القاهرة