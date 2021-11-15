ايجار ميستوبيشى 28 راكب

(للإيجار)
|تأجير ميتسوبيشي ميني باص - سياحي للرحلات 28 فرد من مميزات الميني باص السياحي فئة الميتسوبيشي ، يعتبر مابين الميكروباص والباص الكبير ، فهو تم تصنيعه للاعداد التي تترواح مابين ال 20 حتي الي 28 فرد. مكيف ويحتوي علي اماكن مجهزة لوضع اغراض السفر والشنط ، مقاعد مريحة وواسعة تتحمل الاوزان المختلفة . يتميز بسرعة عالية ومحرك ممتاز يتحمل السفر من والي القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وكاله ايجار سيارات
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111386
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