ايجار ميتسوبيشي – ميني باص 28 راكب – رحلات

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صورة الاعلان: ايجار ميتسوبيشي – ميني باص 28 راكب – رحلات - في القاهرة مصر

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توفر شركة ليموزين مصر اسطول من الميني باصات من احدث الموديلات من ميتسوبيشي ,لذلك استأجر ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات. نقدم لجميع عملائنا الاستمتاع بالانتقالات للاماكن والزيارات الممتعة. فيمكن التجول داخل وخارج القاهرة والاستمتاع بالرحلات المختلفة. تأجير ميني باصات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات السياحية داخل وخارج القاهرة بافضل الامكانيات واعلي جودة والوصول الي الفخامة والرفاهية التي يحتاجها عملائنا .نقدم افضل الاسعار لتأجير سيارات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات والسفريات والانتقالات والاماكن المختلفة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: limousineegypt
التليفون: 01101555356

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العنوان: عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/12/2021
رقم الإعلان: 2114153
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20/11/2021
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18/11/2021
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

100 جنيه

16/11/2021
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ايجار ميني باص 28 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: ايجار باصات 50 راكب للفيوم - في القاهرة مصر

ايجار باصات 50 راكب للفيوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: تأجير هاي اس للرحلات - في القاهرة مصر

تأجير هاي اس للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ميكروباص تويوتا هايس اس للرحلات اليوميه داخل القاهره ايجار تويوتا هايس للرحلات اليوميه وتوصيل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/11/2021
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ايجار ميستوبيشى 28 راكب

(للإيجار)

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15/11/2021
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ايجار اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/11/2021
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