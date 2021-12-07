ايجار ميتسوبيشي – ميني باص 28 راكب – رحلات

(للإيجار)
|توفر شركة ليموزين مصر اسطول من الميني باصات من احدث الموديلات من ميتسوبيشي ,لذلك استأجر ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات. نقدم لجميع عملائنا الاستمتاع بالانتقالات للاماكن والزيارات الممتعة. فيمكن التجول داخل وخارج القاهرة والاستمتاع بالرحلات المختلفة. تأجير ميني باصات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات السياحية داخل وخارج القاهرة بافضل الامكانيات واعلي جودة والوصول الي الفخامة والرفاهية التي يحتاجها عملائنا .نقدم افضل الاسعار لتأجير سيارات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات والسفريات والانتقالات والاماكن المختلفة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousineegypt
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114153
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