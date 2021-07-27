ايجار مولدات السودان 500kVA and 1000kVA Generator Rental in Sudan

(للإيجار)
|Well-maintained CAT & Perkins diesel generators for hire (1000kVA & 550kVA) to companies and organizations inside or outside Khartoum. Fully equipped service team. Transportation and unloading can be arranged. مولدات كهربائية كبيرة للإيجار في السودان (الخرطوم و الأقاليم) بحالة ممتازة سعات 550 و 1000 ك في ا للإيجار للشركات و المصانع في السودان ماركات كات و بيركنز. توجد خدمات ترحيل و فريق صيانة متكامل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|GPI
|التليفون:
|00249912394393
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|العنوان:
|شارع البرلمان - عمارة كشة الجديدة - الطابق الثالث- وسط الخرطوم
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103182
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2,000 ريال