ايجار مولدات السودان 500kVA and 1000kVA Generator Rental in Sudan

(للإيجار)

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صورة الاعلان: ايجار مولدات السودان 500kVA and 1000kVA Generator Rental in Sudan - في الخرطوم السودان

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Well-maintained CAT & Perkins diesel generators for hire (1000kVA & 550kVA) to companies and organizations inside or outside Khartoum. Fully equipped service team. Transportation and unloading can be arranged. مولدات كهربائية كبيرة للإيجار في السودان (الخرطوم و الأقاليم) بحالة ممتازة سعات 550 و 1000 ك في ا للإيجار للشركات و المصانع في السودان ماركات كات و بيركنز. توجد خدمات ترحيل و فريق صيانة متكامل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: GPI
التليفون: 00249912394393

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العنوان: شارع البرلمان - عمارة كشة الجديدة - الطابق الثالث- وسط الخرطوم
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103182
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