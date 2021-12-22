ايجار مكروباص تووتا سقف عالى 2020

(للإيجار)
|تأجير تويوتا للرحلات 01101055099 بالتالي تهديكم شركة استئجار ليموزين مصر للنقل السياحي احدث ميني باصات تويوتا , نظرا بما يتناسب مع متطلبات الوقت الراهن واحتياجات العملاء. لذلك نتميز في تقديم دورنا في الحفاظ علي الصحة العامة. 01101055099 بالتالي تتقدم شركتنا بتقديم ايجار خدمات الموصلات بباصات معده ومعقمة جيدة وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات احترازية قوية لحماية كافة عملائنا. بالتالي الحرص علي تقديم اعلي مستوي من الخدمات المتميزة للركاب. تأجير Hiace للسياحة والرحلات والانتقالات داخل وخارج القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116411
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