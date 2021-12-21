ايجار مفروش شقة ممتازة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مفروش شقة ممتازة بالدقى - في الجيزة مصر

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ايجار مفروش بالدقى شقة دور خامس اسانسير غرفتين نوم 5ساير مطبخ كامل ريسشبن حمام مطلوب 4الالاف جنيه شهريا مكتب الحجاج العقارى 01005995955 01124777994 01068666407
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصقر العقارية
التليفون: 01005995955

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العنوان: تفريعات ش التحرير الرئيسى الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2021
رقم الإعلان: 2117431
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