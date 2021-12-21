ايجار مفروش شقة ممتازة بالدقى

(للإيجار)
|ايجار مفروش بالدقى شقة دور خامس اسانسير غرفتين نوم 5ساير مطبخ كامل ريسشبن حمام مطلوب 4الالاف جنيه شهريا مكتب الحجاج العقارى 01005995955 01124777994 01068666407
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصقر العقارية
|التليفون:
|01005995955
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|العنوان:
|تفريعات ش التحرير الرئيسى الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117431
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