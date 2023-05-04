ايجار مرسيدس c class

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Ad Photo: ايجار مرسيدس c class - in Cairo Egypt

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ايجار سياره مرسيدس سي 180 في القاهره مع سائق 01119920103 ايجار سياره مرسيدس فخمه ليموزين مع السائق لجميع التنقلات داخل القاهره او الرحلات الي جميع محافاظات مصر ايجار سيارات مرسيدس لخدمات ليموزين المطار والاستقبال والتسفير من مطار القاهره الدولي بافضل الاسعار اتصل واحجز سياراتك من اي مكان داخل او خارج مصر استمتع بافضل خدمه ايجار سيارات من شركه ليموزين نصار بلا منافس ايجار سياره مرسيدس في مصر,ايجار سيارات مرسيدس في مصر, للحجز والاستعلام :01119920103
Contact The Advertiser:
Contact Name: basma nabil
Telephone: 01119920103

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 3,000 Pound
Posting Date: 4/5/2023
Ad Number: 2182617
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Posting Date
Ad Photo: ايجار ميني باص تويوتا كوستر للرحلات - in Cairo Egypt

ايجار ميني باص تويوتا كوستر للرحلات

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Ad Photo: ايجار سياره تويوتا فورتشنر بافضل سعر - in Cairo Egypt

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4/5/2023
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3/5/2023
Ad Photo: تاجير سيارة زفاف بالسائق والزينة والبنزين - in Cairo Egypt

تاجير سيارة زفاف بالسائق والزينة والبنزين

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1,500 Pound

3/5/2023
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ايجار سياره ميتسوبيشي باجيرو

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3/5/2023
Ad Photo: ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات - in Cairo Egypt

ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات

(For Rent)

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ايجار تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات والتنقلات الداخليه والي جميع انحاء مصر 01119920103 بارخص الاسعار .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات - in Cairo Egypt

ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات

(For Rent)

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ايجار تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات والتنقلات الداخليه والي جميع انحاء مصر 01119920103 بارخص الاسعار .
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2,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021 - in Cairo Egypt

ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

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ايجار باصات ,ايجار باصات سياحية ,ايجار اتوبيس 33 راكب,ايجار اتوبيس 33 خدمات ليموزين,ايجار اتوبيسات س.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021 - in Cairo Egypt

ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار باصات ,ايجار باصات سياحية ,ايجار اتوبيس 33 راكب,ايجار اتوبيس 33 خدمات ليموزين,ايجار اتوبيسات س.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس كوستر 21 راكب لرحلات الغردقة 2023 - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس كوستر 21 راكب لرحلات الغردقة 2023

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار اتويس تويوتا كوستر الان باقل سعر للايجار في القاهرة #ارخص تويوتا كوستر للايجار,ايجار اتوبيس ن.
Location:

Cairo - Egypt

5,000 Pound

2/5/2023
Ad Photo: تويوتا هاي اس مطار-جولات-سفر الغردقة - in Cairo Egypt

تويوتا هاي اس مطار-جولات-سفر الغردقة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

#ايجار ميكروباص تويوتا هاي #بأرخص سعر في مصر اسرع وسيلة نقل في مصر|ايجار تويوتا هاي اس لخدمات المطا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/5/2023
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