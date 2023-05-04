ايجار مرسيدس c class

(For Rent)
|ايجار سياره مرسيدس سي 180 في القاهره مع سائق 01119920103 ايجار سياره مرسيدس فخمه ليموزين مع السائق لجميع التنقلات داخل القاهره او الرحلات الي جميع محافاظات مصر ايجار سيارات مرسيدس لخدمات ليموزين المطار والاستقبال والتسفير من مطار القاهره الدولي بافضل الاسعار اتصل واحجز سياراتك من اي مكان داخل او خارج مصر استمتع بافضل خدمه ايجار سيارات من شركه ليموزين نصار بلا منافس ايجار سياره مرسيدس في مصر,ايجار سيارات مرسيدس في مصر, للحجز والاستعلام :01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|basma nabil
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,000 Pound
|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182617
2,200 Pound
3,000 Pound
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