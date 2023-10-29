ايجار مرسيدس E200 في القاهرة

(For Rent)
|ايجار مرسيدس بنز في القاهرة |+201011322559 تعتبر مرسيدس بنز واحدة من أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات الفاخرة. لذلك تتميز سيارات مرسيدس بجمال تصميمها وتفرد أدائها وتكنولوجياها المتقدمة. بالإضافة إلى ايجار سيارة مرسيدس بنز، هناك أيضًا خيار آخر يسمح للأفراد بالاستمتاع برفاهية هذه السيارات دون الحاجة إلى الاستثمار الكبير. بالتالى سيارات مرسيدس بنز هي سيارات المانية الصنع وتعتبر من افخم السيارات فى العالم للإيجار فى القاهرة.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|shahd
|Telephone:
|01011322559
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|Location:
|12 ش االحجاز ،مصر الجديدة- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247651
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
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1,200 Pound
800 Pound
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800 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound