ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

استأجر باصات مرسيدي موديل السنه 2020- 2021 ال 50 فرد لتمضي اجازه صيفيه لا تنسي للطلبه والطالبات لرحله جماعيه مميزه باقل الاسعار الباص مكيف كما يوجد مكان للحقائب لراحه العملاء لعمل جولات سياحيه داخل مصر و خارج مصر الباص معقم كما يوجد USB DVD نظام صوتى ع مستوى عالي من التميز لرحله جماعيه لا تنسي للاستعلام 01121759535