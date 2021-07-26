ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

(للإيجار)
|استأجر باصات مرسيدي موديل السنه 2020- 2021 ال 50 فرد لتمضي اجازه صيفيه لا تنسي للطلبه والطالبات لرحله جماعيه مميزه باقل الاسعار الباص مكيف كما يوجد مكان للحقائب لراحه العملاء لعمل جولات سياحيه داخل مصر و خارج مصر الباص معقم كما يوجد USB DVD نظام صوتى ع مستوى عالي من التميز لرحله جماعيه لا تنسي للاستعلام 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100560
1 جنيه
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1 جنيه
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1,000 جنيه