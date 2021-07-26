ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
استأجر باصات مرسيدي موديل السنه 2020- 2021 ال 50 فرد لتمضي اجازه صيفيه لا تنسي للطلبه والطالبات لرحله جماعيه مميزه باقل الاسعار الباص مكيف كما يوجد مكان للحقائب لراحه العملاء لعمل جولات سياحيه داخل مصر و خارج مصر الباص معقم كما يوجد USB DVD نظام صوتى ع مستوى عالي من التميز لرحله جماعيه لا تنسي للاستعلام 01121759535
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01121759535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2021
رقم الإعلان: 2100560
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 انسي الصيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: 4. مطلوب للعمل #بالسعودية #مهندسين ميكانيكي

4. مطلوب للعمل #بالسعودية #مهندسين ميكانيكي

(فرصة عمل)

4. مطلوب للعمل #بالسعودية #مهندسين ميكانيكي •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتيرة بمكتب توريدات

مطلوب سكرتيرة بمكتب توريدات

(فرصة عمل)

مطلوب سكرتيرة بمكتب توريدات منتجات الكوافير ومنتجات تجميل شرط السن لا يتجاوز 30س من القاهرة واجازة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله المطلوب : •السن لا يزيد عن 35 سنه •.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري المطلوب: •السن لا يزيد عن 35 سنه •خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: قواطيع حمامات كومباكت HPL – فواصل مباول

قواطيع حمامات كومباكت HPL – فواصل مباول

(للبيع)

بتتكلم عن قواطيع الحمامات يبقى بتتكلم على شركتنا شركة جرين هاوس الشركة الاولى فى تركيب وتوريد قواطيع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

" نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات (

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات (

(للبيع)

"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: الوطنية لخدمات التمريض المنزلى والرعاية الصحية

الوطنية لخدمات التمريض المنزلى والرعاية الصحية

(للبيع)

توفر الشركة ممرضات وممرضين وجليسات اطفال لرعاية الاطفال حديثي الولاده وكبار السن والمرضي السريرين وذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: الجمعية الوطنية لرعاية المسنين والتمريض المنزلى

الجمعية الوطنية لرعاية المسنين والتمريض المنزلى

(للبيع)

" نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر و.

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: 2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب 5 سباك عام

مطلوب 5 سباك عام

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 سباك عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة مقاولات تصن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب 5 كهربائي عام

مطلوب 5 كهربائي عام

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 كهربائي عا م خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة مقاولات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك

تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك

(للإيجار)

تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك بكل سهوله ويسر السياره مكيفه و معقمه لسلامه العا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/7/2021
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