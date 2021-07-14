ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

(للإيجار)
|ايجار المرسيدس 500\600 ال50 فرد موديل السنه لذهاب واجمل لأرقى الشؤاطئ الساحليه لاجازه ممتعه مع شركه تورست باص باسعار خاصه استمتع بالخصومات الصيف مع شركه تورست باص الباصات مكيفه معقمه USB تحت كل كرسي Video DVD بالاضافة الى ثلاجة للمشروبات الباردة للاستعلام 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 اول عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099995
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