ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد - في القاهرة مصر

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ايجار المرسيدس 500\600 ال50 فرد موديل السنه لذهاب واجمل لأرقى الشؤاطئ الساحليه لاجازه ممتعه مع شركه تورست باص باسعار خاصه استمتع بالخصومات الصيف مع شركه تورست باص الباصات مكيفه معقمه USB تحت كل كرسي Video DVD بالاضافة الى ثلاجة للمشروبات الباردة للاستعلام 01121759535
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01121759535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 اول عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099995
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