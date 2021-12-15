ايجار مرسيدس فيانو VIP

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115365
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