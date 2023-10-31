ايجار ليموزين مطار هيونداي توسان

بالتالي اسعار النترا الجديدة في مصر ، ايجار النترا الجديدة كليا من توكيل هيونداي ، تتميز سيارات لذلك النترا الجديدة بمقصورة رياضية ونظيفة تكمل تصميمها الخارجي المنفتح وبشكلها الانيق ، بالتالي حيث يتم تسليط الضوء عليها من خلال تطعيمات الكروم الجريئة ومقبض الامساك ، لذلك حيث انها سيارة تتحمل طرق السفر وثابتة اثناء الطريق وامنة . للحجز والاستفسار:01099552706 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديده