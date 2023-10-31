ايجار ليموزين مطار هيونداي توسان

(For Rent)
|بالتالي اسعار النترا الجديدة في مصر ، ايجار النترا الجديدة كليا من توكيل هيونداي ، تتميز سيارات لذلك النترا الجديدة بمقصورة رياضية ونظيفة تكمل تصميمها الخارجي المنفتح وبشكلها الانيق ، بالتالي حيث يتم تسليط الضوء عليها من خلال تطعيمات الكروم الجريئة ومقبض الامساك ، لذلك حيث انها سيارة تتحمل طرق السفر وثابتة اثناء الطريق وامنة . للحجز والاستفسار:01099552706 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديده
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099552706
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|Location:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247934
1,000 Pound
800 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 egp
1,000 Pound
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3,500 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound