ايجار ليموزين مطار هيونداي توسان

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Ad Photo: ايجار ليموزين مطار هيونداي توسان - in Cairo Egypt

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بالتالي اسعار النترا الجديدة في مصر ، ايجار النترا الجديدة كليا من توكيل هيونداي ، تتميز سيارات لذلك النترا الجديدة بمقصورة رياضية ونظيفة تكمل تصميمها الخارجي المنفتح وبشكلها الانيق ، بالتالي حيث يتم تسليط الضوء عليها من خلال تطعيمات الكروم الجريئة ومقبض الامساك ، لذلك حيث انها سيارة تتحمل طرق السفر وثابتة اثناء الطريق وامنة . للحجز والاستفسار:01099552706 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديده
Contact The Advertiser:
Contact Name: تورست كار
Telephone: 01099552706

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديده
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247934
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Posting Date
Ad Photo: ايجار سيارات هيونداي النترا - in Cairo Egypt

ايجار سيارات هيونداي النترا

(For Rent)

- in Cairo Egypt

مطار القاهرة الدولي هو أحد أكبر مطارات مصر ويستقبل العديد من المسافرين يوميًا. بالتالي لتلبية احتياج.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: ايجار هيونداي H1 الشكل الجديد - in Cairo Egypt

ايجار هيونداي H1 الشكل الجديد

(For Rent)

- in Cairo Egypt

لذلك تقدم شركة توريست كار ليموزين كافة الخدمات لراحة عملائها. ولذلك فإن أهم هذه الخدمات التي تقدمها.
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

31/10/2023
Ad Photo: ايجار جيب جراند شيروكي 2020 - in Cairo Egypt

ايجار جيب جراند شيروكي 2020

(For Rent)

- in Cairo Egypt

جيب شيروكي للايجار | 01099792099|ايجار جراند شيروكي،ايجار تويوتا فورتنشر ، ايجار باجيرو 2020 ايجار .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: استئجار باصات نقل سياحي.خدمات النقل السياحى - in Cairo Egypt

استئجار باصات نقل سياحي.خدمات النقل السياحى

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار للرحلات داخل وخارج القاهرة وتوصيلات المطار ولاي مكان في مصر توفر الشركة سيارات سياحيه تناسب .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: سيارات توسان للايجار من الدولي كار - in Cairo Egypt

سيارات توسان للايجار من الدولي كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات توسان للايجار من الدولي كار 01070534880 هل تبحث عن سياره مريحه ومناسبه باسعار معقوله للوصول .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 egp

31/10/2023
Ad Photo: تاجير سيارات SUV من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

تاجير سيارات SUV من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

جيب جراند شيروكي للايجار تتميز جيب جراند شيروكي أيضًا بداخلية فسيحة ومريحة. تصميمها الداخلي الأنيق.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: "رحلاتك السياحية تستحق الأفضل - اختر هيونداي H1 - in Cairo Egypt

"رحلاتك السياحية تستحق الأفضل - اختر هيونداي H1

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين بداية لايجار السيارات والميني فان للنقل السياحي والرحلات السياحية واستقبال المطار | 010.
Location:

Cairo - Egypt

Call

31/10/2023
Ad Photo: ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ط²ظپط§ظپ ظ…ظ…ظٹط²ط© ط¨ط£ط±ط®طµ ط§ظ„ط§ط³ط¹ط§ط± - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة تورست ايجار السيارات الزفاف توفر ليكم جميع السيارات هي شركة موثوقة ومعتمد تأجير السيارات في مصر.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

30/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن سيارة تناسب عائلتك الكبيرة أو مجموعة من الأصدقاء للسفر والاستمتاع برحلة مميزة، شركة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022 - in Cairo Egypt

ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022

(For Rent)

- in Cairo Egypt

احجز سيارتك المرسيدس الفاخرة اليوم واجعل رحلتك إلى مصر تجربة لا تُنسى. لذلك استأجر سيارة ،اجر سيارة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار - in Cairo Egypt

ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار تويوتا فورتشنر مناسبة تمامًا لأي بيئة. عندما تتحكم في عجلة فورتشنر ، فإنك تتوقع التشويق في ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات اتش وان - in Cairo Egypt

ايجار سيارات اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

اجر H1 مطار الغردقة الى فندق الباتروس كذلك استأجر هيونداي اتش وان للخدمات السياحية , سيارة مريحة و .
Location:

Cairo - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء والأناقة والراحة، فإن هيونداي توسان هي الخيار المثالي. تعتبر ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار حافلة مرسيدس 50 راكب في القاهرة | 01003203210: الرفاهية والراحة لرحلتك. توفر شركتنا خدمات تأ.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
Ad Photo: تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب - in Cairo Egypt

تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استأجر الآن فان هيونداى سعة 7 راكب | 01003203210 واستمتع بأفضل وسيلة للسفر لرحلاتك العائلية والسياحي.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
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