ايجار ليموزين مطارات فى مصر

تعتبر خدمة ايجار ليموزين مطار القاهرة واحدة من الخدمات الرائعة التي تقدمها شركة ليموزين BEDAYA للمسافرين حيث توفر هذه الخدمة سيارات فاخرة مزودة بسائقين محترفين لنقل المسافرين من وإلى المطار مواعيد العمل يوميا من 10 صباحا حتى 6 مساءا للحجز والاستفسار | 01101737711 - 01121759535 /