ايجار ليموزين مطارات فى مصر

(For Rent)
|تعتبر خدمة ايجار ليموزين مطار القاهرة واحدة من الخدمات الرائعة التي تقدمها شركة ليموزين BEDAYA للمسافرين حيث توفر هذه الخدمة سيارات فاخرة مزودة بسائقين محترفين لنقل المسافرين من وإلى المطار مواعيد العمل يوميا من 10 صباحا حتى 6 مساءا للحجز والاستفسار | 01101737711 - 01121759535 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|limousine bedaya
|Telephone:
|01121759535
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|Location:
|شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|7/8/2023
|Ad Number:
|2240089
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,750 Pound
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1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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850 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound