ايجار ليموزين مطارات فى مصر

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Ad Photo: ايجار ليموزين مطارات فى مصر - in Cairo Egypt

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تعتبر خدمة ايجار ليموزين مطار القاهرة واحدة من الخدمات الرائعة التي تقدمها شركة ليموزين BEDAYA للمسافرين حيث توفر هذه الخدمة سيارات فاخرة مزودة بسائقين محترفين لنقل المسافرين من وإلى المطار مواعيد العمل يوميا من 10 صباحا حتى 6 مساءا للحجز والاستفسار | 01101737711 - 01121759535 /
Contact The Advertiser:
Contact Name: limousine bedaya
Telephone: 01121759535

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 7/8/2023
Ad Number: 2240089
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Posting Date
Ad Photo: شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33راكب - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33 راكب ايجار ميني باص,ايجار ميني باص 25 راكب,ايجار باص سياحي,ايجار با.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار سياره كيا سبورتاج - in Cairo Egypt

ايجار سياره كيا سبورتاج

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ارخص ايجار سيارات في مصر ايجار كيا سبورتاج ايجار كيا سبورتاج مصر,إيجار كيا سبورتاج,ايجار كيا سبورتا.
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1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار سيارات فى مصر - ايجار جيب جراند شيروكى 2023 - in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر - ايجار جيب جراند شيروكى 2023

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يعتبر ايجار جراند شيروكي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأداء والراحة والأنا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط± - in Cairo Egypt

ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط±

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير افخم وأشيك ايجار سياره مرسيدس ليموزين في مصر, مرسيدس ليموزين e200 للايجار بأرخص الاسعار في ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,750 Pound

7/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي|اتوبيس شفروليه 33 ارخص الاسعار| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي|اتوبيس شفروليه 33 ارخص الاسعار|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

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Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار اتش وان العائليه 7 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتش وان العائليه 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار اتش وان السياره العائليه اتش وان تسع حتي 7 راكب سياره لكل العائلات بالتالي .الفان العائلي اتش .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: ارخص ايجار سيارات فى مصر - ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد - in Cairo Egypt

ارخص ايجار سيارات فى مصر - ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس ميكروباص رحلات باليوم ارخص ايجار تويوتا هاي اس في القاهرة احدث موديلات ايجار توي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه. - in Cairo Egypt

إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه.

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقدم شركه ليموزين نصار ايجار باصات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات العائليه والرحلات الجماعيه مع العائله و.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2021 .لرحلات عائليه مميزة - in Cairo Egypt

تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2021 .لرحلات عائليه مميزة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للقيام باقوى الرحلات ولتستمتع باجازة مميزة – من اجلك ومن اجل عائلتك وبالتالى لزيارة اماكن سياحيه م.
Location:

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1,000 Pound

6/8/2023
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شركة نقل سياحي في مصر - نقل سياحي شركة نقل سياحي حجز #ليموزين #السيارات- Cairo Internationa Airpo.
Location:

Cairo - Egypt

850 Pound

6/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين المطار - شركة نقل سياحي حجز #ليموزين #السيارات- Cairo Internationa Airport -ارقي خدمة ليموز.
Location:

Cairo - Egypt

850 Pound

6/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي |ياقل الاسعار اتوبيس شفروليه33| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي |ياقل الاسعار اتوبيس شفروليه33|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر يمكنك استئجار اتوبيس 33 مكيف وكراسي مريحه وشاشه عرض وسائقين محترفين ومواعيد ثابته ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ايجار نقل سياحي تويوتا هايس تقدم ليكم شركة ليموزين بالتالي ايجار تويوتا هاي اس احدث موديل من ش.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار حافلات سياحية - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار حافلات سياحية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -Tourist Bus Rental #ايجار حافلات سياحية #ايجار ميكروباص تويوتا -تويوتا كوستر #خدمات .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار سيارات ليموزين مطار - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار سيارات ليموزين مطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر-Rent a Car Nasr City #ايجار ليموزين مرسيدس #تأجير ليموزين مرسيدس #ليموزين مرسيدس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
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