ايجار ليموزين| مرسيدسE200

(For Rent)
|بافخم انواع السيارات مرسيدس لخدمات الشيوخ والامراء والاجانب بسيارة فخمه وفارهه بسعر مخفض . لذلك معاك سيارة مرسيدس لاستقبالك في المطار وتوصيلك اينما كنت وعمل رحلات وسفريتك بعربية حديثة معقمه . كما يأتي اليك سائق محترف ومدرب علي اعلي مستوي من الخدمه و الكفاءة وعلي دارية واسعه بكل الطرق .ايجار مرسيدس,ايجار سيارات مرسيدس في مصر,ايجار سيارة مرسيدس,مرسيدس,مرسيدس للايجار,ايجار مرسيدس فيانو,ايجار مرسيدس فيانو|فان,ايجار,ايجار احدث مرسيدس,ايجار مرسيدس فيانو فان لخدمة رجال ا /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ahmed kamel
|Telephone:
|01028403255
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|Location:
|اول عباس العقاد- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239640
1,000 Pound
1,000 Pound
8,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
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1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound