ايجار ليموزين|مرسيدس e200

(For Rent)
|تأجير سيارات افخم الموديلات باسعار منخفقضه جدا داخل وخارج القاهره السيارات كما تقدم ليموزين ايجار احدى سياراتها للايجار اليومى و الشهرى و السنوى لذلك نسعى دائما بتقديم افضل وأفخم سيارات مرسيدس موديل السنة للاخوة العرب والاجانب والمصريين / للحجز والاستفسار:01028403255
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة
|Telephone:
|01121761951
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|Location:
|مدينه نصر- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239511
8,000 Pound
1,000 Pound
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