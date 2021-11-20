(للإيجار)
|ايجار ليموزين لاند كروزر 2022 تأجير لاند كروزر الجديده 2022 بافضل اسعار ايجار ليموزين للاداء القوى على الطرق الصعبه تأجير سياراه لاند كروزر التى تصنف من ضمن سيارات الدفع الرباعى الكبيره لاحتوائها على مقاعد واسعه ومحركه ادائه قوى ونظام معلومات وترفيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وكاله ايجار سيارات
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112058
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