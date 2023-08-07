ايجار ليموزين المطار

(For Rent)
|هيواندي اتش وان سيارة حديثة وجديدة ومحببة لدي جميع الجماهير مصري او عربي او اجنبي . سيارات ليموزين بسائق محترف مدرب علي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة بكل الطرق وسرعة الاستجابة في اي وقت 24ساعة . لتقديم افضل خدمه ليموزين وافضل تكلفة للايجار . عروض وخصومات علي الايجار اليومي لسيارة عائلية 12ساعة لزيارة المزارات او التنقل بين محافظات القاهرة . احصل علي خصم 10% علي جميع الرحلات السياحية اوتوصيل واستقبال المطار وتسفير العملاء . 01102106655 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|7 شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|850 Pound
|Posting Date:
|7/8/2023
|Ad Number:
|2240134
1,000 Pound
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