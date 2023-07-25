ايجار ليموزين |اتوبيس تويوتا33

(For Rent)
|ايجار اتوبيسات مرسيدس موديل 2020/2021 للرحلات اليوميه والرحلات المدرسيه للطلاب والجامعات داخل القاهرهلذلك تأجير اتوبيسات مرسيدس 33 راكب للحفلات الصيفيه فى الساحل الشمالى ومكادىوسائل الترفيه والراحه للاستمتاع برحله أمنه ومريحه لارضاء عملائنا ؛ كما ان الباصات مكيفه ومعقمه بالكامل لضمان سلامه صحه عملائنا بأحدث الكامليات ومجهز للسفر لكل الاماكن السياحيه خارج القاهره / للحجز والاستفسار:01121761951
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة
|Telephone:
|01121761951
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|مدينه نصر- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239507
8,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
15,000 جنيه مصرى
1,000 Pound
800 Pound