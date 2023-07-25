(For Rent)
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|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار كيا كرنفال فى القاهرة
|Telephone:
|01100029199
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|Location:
|عباس العقاد- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239508
8,000 Pound
1,000 Pound
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