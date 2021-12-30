ايجار كيا كرنفال السيارة العائلية

(للإيجار)
|تورست-كار بتحطم الاسعار عروض و خصومات على أسعار الفانات العائلية و السيارات و الاتوبيسات فان كيا كرنفال السيارة الاكثر أمانا و اكبر مساحة تكفى 7 أفراد للرحلات السياحية و الترفهيه داخل او خارج القاهرة أجر السيارة العائلية كيا كرنفال لرحلات الغردقة , دهب , شرم الشيخ , اسوان , نويبع , الاقصر , مرسى مطروح , الجونة , مرسى علم للايجار اليومي و الاسبوعي و الشهري كيا كرنفال بالسائق لخدمات رجال الاعمال المصرييين و الاجانب و كبار الزوار استأجر كيا كرنفال للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117236
600 جنيه
2,000 جنيه
12,511 جنيه
12,511 جنيه
2,500 جنيه
1,500 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
2,200 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
2,000 جنيه
500 جنيه
1,500 جنيه