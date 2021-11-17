ايجار كوستر 21 راكب تستطيع تأجيرها في جميع الرحلات لزيارة المزارات السياحية

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صورة الاعلان: ايجار كوستر 21 راكب تستطيع تأجيرها في جميع الرحلات لزيارة المزارات السياحية - في العراق

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ايجار كوستر 21 راكب تستطيع تأجيرها في جميع الرحلات لزيارة المزارات السياحية والمعالم الاثرية داخل القاهرة وخارجها مع العائلة او الأصحاب وايضا تستطيع تأجيرها للرحلات السياحية في كافة المحافظات وكذلك تتاح للايجار في التوصيل للمناسبات والافراح في أجواء مريحة وامنة تعمل شركة ليموزين تورست على توفير سائقين لباصات تويوتا كوستر ملمين بجميع الطرقات ويمكنهم الوصول للعميل أينما كان حرصا على راحته وسلامته بسعر ايجار كوستر مميز جدا وقد تشتمل على عروض وايضا خصومات على رحلات الذهاب والعودة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nadaali
التليفون: 01014555680

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العنوان: 4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
الوادي الجديد -

العراق
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115116
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