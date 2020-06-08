ايجار كوستر 2020

(للإيجار)
|تخفيضات تخفيضات من شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 22 راكب VIP للسفريات والرحلات السياحية داخل محافظات جمهورية مصر العربية للتواصل واتساب 01014555692
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي
|التليفون:
|01014555692
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|العنوان:
|اول عباس العقاد اعلي بيتزا ميستر مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060434
1,400 جنيه
250 جنيه
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100 جنيه