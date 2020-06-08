ايجار كوستر 2020

(للإيجار)

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صورة الاعلان: ايجار كوستر 2020 - في القاهرة مصر

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تخفيضات تخفيضات من شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 22 راكب VIP للسفريات والرحلات السياحية داخل محافظات جمهورية مصر العربية للتواصل واتساب 01014555692
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي
التليفون: 01014555692

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العنوان: اول عباس العقاد اعلي بيتزا ميستر مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060434
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