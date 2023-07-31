ايجار كوستر سياحي من شركه ليموزين نصار

(For Rent)
|إيجار باص مع سائق-اسعار تاجير الباصات في مصر-اسعار تاجير اتوبيسات رحلات 2021-ايجار كوستر 24 راكب بالتالي ايجار باص 30 راكب-باصات للايجار اليومي-باص للايجار مع سائق-ايجار باص مخصوص للسفر يمكنك الحجز من خلال فودافون كاش او حساب CIB او مقر للحجز والاستفسار: 01101055099 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي 10م الاحد:من 10ص الي 10م الاثنين:من10ص الي 10م الثلاثاء:من10ص الي 10م الاربعاء:من10ص الي 10م الخميس:من10ص الي 10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد -مدينه نصر /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|mariam
|Telephone:
|011199202103
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239781
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
9,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
16,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound