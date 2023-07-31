ايجار كوستر سياحي من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

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Ad Information
إيجار باص مع سائق-اسعار تاجير الباصات في مصر-اسعار تاجير اتوبيسات رحلات 2021-ايجار كوستر 24 راكب بالتالي ايجار باص 30 راكب-باصات للايجار اليومي-باص للايجار مع سائق-ايجار باص مخصوص للسفر يمكنك الحجز من خلال فودافون كاش او حساب CIB او مقر للحجز والاستفسار: 01101055099 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي 10م الاحد:من 10ص الي 10م الاثنين:من10ص الي 10م الثلاثاء:من10ص الي 10م الاربعاء:من10ص الي 10م الخميس:من10ص الي 10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد -مدينه نصر /
Contact The Advertiser:
Contact Name: mariam
Telephone: 011199202103

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: nasr city- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239781
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Posting Date
Ad Photo: ايجار نقل سياحي| اتوبيسات مرسيدس سياحيه| - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي| اتوبيسات مرسيدس سياحيه|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مصر اتويس سياحي استمتع استئجار اتوبيس لرحلتك او مدرستك او شركتك للسفر والتنقل الجماعي .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/7/2023
Ad Photo: تأجير كيا كرنفال العائلية في مصر - in Cairo Egypt

تأجير كيا كرنفال العائلية في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار احدث الاشكال والموديلات من سيارات والفانات العائلية باقل تكلفة ممكنة في مصر01101727711ر, ولذلك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/7/2023
Ad Photo: استئجار باص سياحي من RENT BUS - in Cairo Egypt

استئجار باص سياحي من RENT BUS

(For Rent)

- in Cairo Egypt

نوفر لك ايجار فانات عائليه7 راكب مثل ايجار سياره هيونداي اتش وان, نوفر ايضا 13راكب ميكروباص سياحي بش.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/7/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ|ط§ظٹط¬ط§ط± ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹط§ظ†ظˆ - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة بسيوني ترافيل تقدم لكم ارخص سعر ايجار سيارة مرسيدس فيانو,مرسيدس فيانو للايجار بارخص سعر للايجا.
Location:

Cairo - Egypt

9,000 Pound

31/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا هايس 14 راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هايس 14 راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

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Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار نيسان باترول فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار نيسان باترول فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير نيسان باترولالطراز الجديد تعتبر سيارة نيسان باترول من أفخم السيارات عالميا التي ترضي جميع الأذ.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين سيارة كابورليه - in Cairo Egypt

ايجارليموزين سيارة كابورليه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات مرسيدس كابورليه للتاجير للمناسبات السعيده والافراح حيث انها سياره تتمتع بشكل رائع ومبهر على ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر| - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين مصر تأجير الحافلات المختلفة يتم تحديد سعر الإيجار بناءً على العدد الإجمالي للساعات أو الأيام.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار - in Cairo Egypt

مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار

(Rent (Needed))

- in Cairo Egypt

.تعلن شركتنا عن حاجتها لسيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى كبرى الشركات بأعلى عائد شهرى حسب نوع وحاله.
Location:

Cairo - Egypt

16,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات ايجار , سيارات ايجار مدينة نصر , سيارات للايجار , سيارات للايجار القاهرة , ايجار سيارات , بال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الرباع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تنظيف السيارة من داخل وخارج وتعقيم سيارة كامل لسلامه عملائنا نوفر ليكم سواقين علي اعلي مستوي ذو خبرة.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
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