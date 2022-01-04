ايجار كوستر سياحي للرحلات 24 راكب

(للإيجار)
|للايجار تويوتا كوستر لرحلات الغردقة , شرم الشيخ , الجونة , دهب , الاقصر , اسوان أجر الان كوستر للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق و القرى السياحية تأجير كوستر سياحي للرحلات اليومية للفيوم و اللاسكندرية و العين السخنة . ايجار باص تويوتا كوستر للرحلات الجامعية و المدرسية. أستأجر كوستر سياحي للتنقلات العائلية داخل او خارج القاهرة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117883
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