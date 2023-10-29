ايجار فان هيونداي اتش وان

(For Rent)
|ليموزين نصار تأجير هيونداي اتش وان: الاقتصاد والأداء في حزمة واحدة إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية وعملية لاحتياجاتك اليومية، فإن هيونداي اتش وان هي خيار مثالي. إليك لمحة عن مزايا تأجير هذه السيارة: اقتصادية في استهلاك الوقود: هيونداي اتش وان تعتبر واحدة من أكثر السيارات اقتصادية في استهلاك الوقود. إنها تساهم في توفير المال على المدى الطويل. أداء ممتاز: بالرغم من اقتصاديتها، توفر هيونداي اتش وان أداءً ممتازًا. إنها مزودة بمحركات قوية تضمن استجابة سلسة وقيادة مريحة. /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|jana tamer
|Telephone:
|01100091997
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|Location:
|محمد حسن الجمل - عباس العقاد, مدينة نصر- egypt
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247760
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,200 Pound
1,200 Pound
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