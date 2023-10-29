ايجار فان هيونداي اتش وان

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Ad Photo: ايجار فان هيونداي اتش وان - in Cairo Egypt

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ليموزين نصار تأجير هيونداي اتش وان: الاقتصاد والأداء في حزمة واحدة إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية وعملية لاحتياجاتك اليومية، فإن هيونداي اتش وان هي خيار مثالي. إليك لمحة عن مزايا تأجير هذه السيارة: اقتصادية في استهلاك الوقود: هيونداي اتش وان تعتبر واحدة من أكثر السيارات اقتصادية في استهلاك الوقود. إنها تساهم في توفير المال على المدى الطويل. أداء ممتاز: بالرغم من اقتصاديتها، توفر هيونداي اتش وان أداءً ممتازًا. إنها مزودة بمحركات قوية تضمن استجابة سلسة وقيادة مريحة. /
Contact The Advertiser:
Contact Name: jana tamer
Telephone: 01100091997

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Location: محمد حسن الجمل - عباس العقاد, مدينة نصر- egypt
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,200 Pound
Posting Date: 29/10/2023
Ad Number: 2247760
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فوج لمحبي سيارات الدفع الرباعي . تأجير سيارة رياضية متعددة الاغراض. ايجار رنج روف.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: هيونداي ليموزين من وإلى المطار - in Cairo Egypt

هيونداي ليموزين من وإلى المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين بداية لإيجار السيارات والليموزين للرحلات والزفاف واستقبال المطار وخدمات رجال الاعمال |.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

29/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تويوتا راش: تجربة قيادة لا مثيل لها مع ليموزين نصار! إذا كنتم تبحثون عن تجربة قيادة مميزة وراقية مع .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ط§ط³ط¹ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط± ط§طھظˆط¨ظٹط³ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ 50ط±ط§ظƒط¨ - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

بالتالي استئجر اتوبيس مرسيدس600 من شركة رينت باص اكبر شركة ايجار اتوبيس في القاهرة واحصل علي خصم يص.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس E200 في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس E200 في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس بنز في القاهرة |+201011322559 تعتبر مرسيدس بنز واحدة من أبرز العلامات التجارية في صناع.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فيلار احدث موديل في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فيلار احدث موديل في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة تورست كار ليموزين توفر سيارات رنج روفر و سبورت و فوج و ايفوك لعملائها للايجار افضل سعر و اعلي م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: رنج روفر فوج في القاهرة للايجار بسعر مميز - in Cairo Egypt

رنج روفر فوج في القاهرة للايجار بسعر مميز

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير رنج روفر للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق و اماكن الاقامة في مصر . بالتالي ايجار السيار.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب - in Cairo Egypt

ايجار ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير ميكروباص تويوتا هايس الفاخر 14 راكب | 01003203210 هو خيار مثالي للرحلات السياحية والنقل الجماع.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة تويوتا | فورنتشر - in Cairo Egypt

ايجار سيارة تويوتا | فورنتشر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار سيارة تويوتا فورتشنر هو خيار ممتاز لرحلات السفر والاستكشاف. فورتشنر هي سيارة رياضية متعددة ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة جيب | شيروكي - in Cairo Egypt

ايجار سيارة جيب | شيروكي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار سيارة جيب شيروكي في القاهرة يوفر لك حلاً ممتازًا لاستكشاف المدينة والمناطق المحيطة بها. جيب .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: تاجير سيارة هيونداى فاخرة | النترا - in Cairo Egypt

تاجير سيارة هيونداى فاخرة | النترا

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار سيارة هيونداي النترا بالسائق يقدم لك تجربة سفر ممتازة ومريحة. تتميز النترا بتصميمها الأنيق و.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات اليوم الواحد - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات اليوم الواحد

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير باص 50 راكب للتنزه في كل الأماكن السياحية في مصر أجر باص 50 راكب لزياة الأهرامات - متحف الحضار.
Location:

Cairo - Egypt

Call

29/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة هيونداى توسان - in Cairo Egypt

ايجار سيارة هيونداى توسان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار سيارة هيونداي توسان الفاخرة يضمن لك تجربة قيادة رائعة. توسان معروفة بتصميمها الأنيق والموديل.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: Rent Toyota Hiace 2022 - in Cairo Egypt

Rent Toyota Hiace 2022

(For Rent)

- in Cairo Egypt

Toyota Hiace limousine rental |+201011322559 Tourist Car Limousine Company provides a distinctive .
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ليموزين مرسيدس كابورليه للإيجار: لحظات من الأناقة والفخامة - in Cairo Egypt

ليموزين مرسيدس كابورليه للإيجار: لحظات من الأناقة والفخامة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين بداية لايجار السيارات مرسيدس للزفاف والافراح وخدمات رجال الاعمال واستقبال المطار | 0101.
Location:

Cairo - Egypt

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28/10/2023
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