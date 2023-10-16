ايجار فان هيونداى 7 راكب فى القاهرة

(For Rent)
|عندما تخطط لرحلة سياحية مع مجموعة من الأصدقاء أو العائلة أو حتى زملائك في العمل 01003203210، يعتبر استئجار فان هونداي H1 واحدة من أفضل الخيارات المتاحة لنقل الركاب براحة وأمان. توفر هذه الفانات مزايا كبيرة للمسافرين، وفي هذه المقالة، سنستعرض بعض مميزات استئجار فان هونداي H1 للرحلات السياحية.السائقون الذين يعملون على متن ميكروباصات سياحية ذوي خبرة ومدربين تدريبًا جيدًا على القيادة الآمنة على الطرق. إن سلامة الركاب هي أمر ذو أهمية ، وهم على دراية بالسلامة على الطرق والقوانين المحلية.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246371
1,200 Pound
1,200 Pound
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(For Rent)- in Cairo Egypt
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