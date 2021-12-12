(للإيجار)
|ايجار فان هيونداى اتش وان 7راكب تأجير هيونداى اتش وان لجميع الرحلات السياحيه للسائحيين والوافدين من الخارج ايجار احدث فان عائلى لكل العائلات والاسر فان هيونداى اتش وان يحمل حتى 8راكب بشكل مريح وبأقل سعر ايجار فى مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114876
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