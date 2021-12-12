ايجار فان هيونداى اتش وان

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار فان هيونداى اتش وان - في القاهرة مصر

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ايجار فان هيونداى اتش وان 7راكب تأجير هيونداى اتش وان لجميع الرحلات السياحيه للسائحيين والوافدين من الخارج ايجار احدث فان عائلى لكل العائلات والاسر فان هيونداى اتش وان يحمل حتى 8راكب بشكل مريح وبأقل سعر ايجار فى مصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amira Ahmed
التليفون: 01101737711

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العنوان: Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114876
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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