ايجار فان هيونداى اتش وان 7راكب تأجير هيونداى اتش وان لجميع الرحلات السياحيه للسائحيين والوافدين من الخارج ايجار احدث فان عائلى لكل العائلات والاسر فان هيونداى اتش وان يحمل حتى 8راكب بشكل مريح وبأقل سعر ايجار فى مصر