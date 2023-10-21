ايجار فان عائلي – ايجار هيونداي اتش وان

ايجار سيارات في مصر لحضور الاجتماعات والاحداث اليومية المهمة وتوصيل المطارات بالسرعة والاحترافية الكاملة . نقوم ما بين الحين والاخر بتجديد السيارات والاتوبيسات الخاصة بالشركة حتي نوفر لك خدمة ايجار راقية تليق بك . عميلي العزيز اختار من تورست باص كل ما تود استئجاره متاح في شركتنا وباسعار اقتصادية 01100092199 للحجز والاستفسار 0110092199 /