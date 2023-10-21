(For Rent)
|ايجار سيارات في مصر لحضور الاجتماعات والاحداث اليومية المهمة وتوصيل المطارات بالسرعة والاحترافية الكاملة . نقوم ما بين الحين والاخر بتجديد السيارات والاتوبيسات الخاصة بالشركة حتي نوفر لك خدمة ايجار راقية تليق بك . عميلي العزيز اختار من تورست باص كل ما تود استئجاره متاح في شركتنا وباسعار اقتصادية 01100092199 للحجز والاستفسار 0110092199 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار فان عائلي – ايجار هيونداي اتش وان
|Telephone:
|01100092199
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|Location:
|- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246709
1,000 Pound
4,000 Pound
2,000 egp
800 Pound
1,500 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound