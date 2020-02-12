ايجار فان عائلي,باص سياحي,ليموزين ,سيارات 7 راكب في مصر

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ALBTOLLIMOUSINEE
|التليفون:
|01207056289
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|العنوان:
|- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054608
800 جنيه
10 جنيه