ايجار فان عائلي,باص سياحي,ليموزين ,سيارات 7 راكب في مصر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ايجار فان عائلي,باص سياحي,ليموزين ,سيارات 7 راكب في مصر ايجار سيارة فان عائلي اتش وان ,h1 بالسائق للرحلات والسياحة داخل مصر ايجار اتش وان الشكل الجديد 2019 – تأجير فان عائلي h1 ايجار اتش وان الشكل الجديد 2019 – تأجير فان عائلي نوفر اسطول لخدمة العوائل من ايجار احدث سيارات وفانات عائلية واحدث الموديلات الحديثة ( هيونداي H1 – تويوتا هاي اس _ كيا كرنفال _ كليزلر , كرايسلر تاون اند كانتري _ مرسيدس فيانو ) H1, اتش وان, اتش وان 2019, ايجار h1, ايجار اتش للحجز الاتصال من خارج مصر 00201207056289
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ALBTOLLIMOUSINEE
التليفون: 01207056289

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العنوان: - القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054608
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صورة الاعلان: ميكروباص زيرو 2020كينج لونج مكيف بسائق محترف متفرغ تماماً - في الجيزة مصر

ميكروباص زيرو 2020كينج لونج مكيف بسائق محترف متفرغ تماماً

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

ميكروباص بحاله الزيرو 2020بالسائق ومتفرغ للايجار.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

800 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: اجار احدث السيارات فى مصر - في الجيزة مصر

اجار احدث السيارات فى مصر

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

يوجد ايجار جميع انواع السيارات الحديثه بالسائق وبدون سائق وخدمة رجال اعمال وليموزين وخدمة العائلات و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

10 جنيه

24/1/2020
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