ايجار عربيات

مطلوب سيارات بدون سائق موديل 2020/2021 هيوانداى النترا 7 CN تويوتا كرولا كيا سيراتو توسان شروط العقد *** مده العقد سنه الى سنتين حسب رغبه العميل للعمل فى الشركه العاصمه للديكور والتشطيبات والشركه مسؤله عن السياره الصيانه –زيت –بنزين –مخالفات وعلى العميل تجديد الرخصه ووثيقه التأمين ارجو ارسال صوره العربيه وصوره الرخصه الشخصيه على ارقام الشركه 01024738969 01013103736