ايجار عربيات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب سيارات بدون سائق موديل 2020/2021 هيوانداى النترا 7 CN تويوتا كرولا كيا سيراتو توسان شروط العقد *** مده العقد سنه الى سنتين حسب رغبه العميل للعمل فى الشركه العاصمه للديكور والتشطيبات والشركه مسؤله عن السياره الصيانه –زيت –بنزين –مخالفات وعلى العميل تجديد الرخصه ووثيقه التأمين ارجو ارسال صوره العربيه وصوره الرخصه الشخصيه على ارقام الشركه 01024738969 01013103736
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه العاصمه جروب للديكورات والتشطيبات
التليفون: 01024738969

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 52 عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084065
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صورة الاعلان: لو عربيتك قسط شركتنا هتسدد قسطها - في القاهرة مصر

لو عربيتك قسط شركتنا هتسدد قسطها

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

االمشارع كتير ولكن المشروع المضمون والاكيد والربح فيه اعلي من الخساره معانا اشتري العربيه والباقي ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

27/11/2020
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