ايجار شاشات لييد سكريين ولاب توب وفيرنتشر

نقوم بتاجير الاجهزة التالية : ايجار شاشات الليد سكريين و اجهزة الداتا شو بروجيكتور ايجار جميع انواع الشاشات و جميع الاحجام ايجار اجهزة الاب توب و ايجار الاجهزة الصوتية وجميع اجهزة الاضائه وايجار اجهزة الترجمة الفورية ايجار و توريد شاشات الدعاية و الاعلان ايجار شاشات التعليم و التدريب التى تعمل بالمس ( smart board ) طباعة و صناعة الباك دروب و الخلفيات فى المؤتمرات و المعارض عمل تصميمات الاعلانات و شاشات التاتش وفرش للمعارض والمؤتمرات