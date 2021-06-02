ايجار شاشات لييد سكريين ولاب توب وفيرنتشر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار شاشات لييد سكريين ولاب توب وفيرنتشر - في القاهرة مصر

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نقوم بتاجير الاجهزة التالية : ايجار شاشات الليد سكريين و اجهزة الداتا شو بروجيكتور ايجار جميع انواع الشاشات و جميع الاحجام ايجار اجهزة الاب توب و ايجار الاجهزة الصوتية وجميع اجهزة الاضائه وايجار اجهزة الترجمة الفورية ايجار و توريد شاشات الدعاية و الاعلان ايجار شاشات التعليم و التدريب التى تعمل بالمس ( smart board ) طباعة و صناعة الباك دروب و الخلفيات فى المؤتمرات و المعارض عمل تصميمات الاعلانات و شاشات التاتش وفرش للمعارض والمؤتمرات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد عبد الوهاب
التليفون: 01068988200

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بجانب نادى الصيد على الدائرى- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096606
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