ايجار شاشات لييد سكريين ولاب توب وفيرنتشر

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد عبد الوهاب
|التليفون:
|01068988200
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|العنوان:
|بجانب نادى الصيد على الدائرى- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096606
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