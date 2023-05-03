ايجار سياره ميتسوبيشي باجيرو

ايجار سياره باجيرو اقوي سياره دفع رباعي في مصر من شركه ليموزين نصار 01119920103 استأجر سياره ميتسوبيشي باجيرو مع سائق او بدون اذا كانت الايجار تزيد عن اسبوع ايجار جيب باجيرو ميتسوبيشي تأجير سيارة باجيرو ميتسوبيشي سيارة رباعية متعددة الاستخدام اذا كنت من عشاق السيارات الفخمة اثناء مشوارك وتحتاج الي سيارة اقتصادية في السعر والاستهلاك وشياكة في الهيكل لذلك ننصحك باستئجار باجيرو 01119920103 لذلك لا تتردد في ايجار سيارة من شركة ليموزين نصار لأنها تقم بتقديم باقة متجددة ومختلفة من سيارات المتعددة ال