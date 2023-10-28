ايجار سياره مرسيدس شركه ليموزين نصار | Mandarin Oriental Cairo

(For Rent)
|"استأجر مرسيدس بنز مع ليموزين نصار وعش تجربة الفخامة والأداء الرائع. سيارات مرسيدس بنز هي رمز للجودة والتميز، ونحن نقدم مجموعة متنوعة من هذه السيارات الفاخرة لتناسب جميع احتياجاتك. سواء كنت بحاجة إلى سيارة لحدث خاص أو رحلة عمل مهمة، ستجد لدينا ما تبحث عنه. للحجز والاستفسارات، يرجى الاتصال بنا على الرقم: 01119920103. فريقنا المحترف سيكون سعيدًا بخدمتك وضمان تلبية احتياجاتك بأعلى مستوى من الجودة. اجعل رحلتك مميزة مع مرسيدس بنز من ليموزين نصار. احجز اليوم واستمتع بالفخامة والأداء الرائع."
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247568
1,200 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
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(For Rent)- in Cairo Egypt
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