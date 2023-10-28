ايجار سياره مرسيدس شركه ليموزين نصار | Mandarin Oriental Cairo

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Ad Photo: ايجار سياره مرسيدس شركه ليموزين نصار | Mandarin Oriental Cairo - in Cairo Egypt

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"استأجر مرسيدس بنز مع ليموزين نصار وعش تجربة الفخامة والأداء الرائع. سيارات مرسيدس بنز هي رمز للجودة والتميز، ونحن نقدم مجموعة متنوعة من هذه السيارات الفاخرة لتناسب جميع احتياجاتك. سواء كنت بحاجة إلى سيارة لحدث خاص أو رحلة عمل مهمة، ستجد لدينا ما تبحث عنه. للحجز والاستفسارات، يرجى الاتصال بنا على الرقم: 01119920103. فريقنا المحترف سيكون سعيدًا بخدمتك وضمان تلبية احتياجاتك بأعلى مستوى من الجودة. اجعل رحلتك مميزة مع مرسيدس بنز من ليموزين نصار. احجز اليوم واستمتع بالفخامة والأداء الرائع."
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار سيارات
Telephone: 01119920103

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Location: 7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 28/10/2023
Ad Number: 2247568
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1,200 Pound

28/10/2023
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استأجر الفخامة والأناقة مع ليموزين نصار! إن مرسيدس بنز هي رمز الجودة والفخامة، والآن يمكنك أن تجعل .
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28/10/2023
Ad Photo: طھط§ط¬ظٹط± ط§طھظˆط¨ظٹط³ط§طھ ط³ظٹط§ط­ظٹط© | ط­ط§ظپظ„ط§طھ 33 ط±ط§ظƒط¨ ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط±ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ظٹط© - in Cairo Egypt

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ط³ظٹط§ط±ط© ط±ظ†ط¬ ط±ظˆظپط± ظ„ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط± ط¨ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ‚

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28/10/2023
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01003203210 | تورست أفضل شركه لإيجار السيارات، مدينه نصر، القاهره، مصر , Rent car Nasr city , #إيج.
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100 Dollar

28/10/2023
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استئجارأتوبيس تويوتا كوستر 24 في القاهرة

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ايجار تويوتا كوستر سياحي: 01003203210 راحة الركاب: المقاعد مريحة ومجهزة بأحزمة أمان لضمان راحة الركا.
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Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: تاجير هيونداي اتش وان للمطار - in Cairo Egypt

تاجير هيونداي اتش وان للمطار

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- in Cairo Egypt

يعد استئجار فان هيونداى 7 راكب للمطار 01003203210خيارًا مثاليًا للمسافرين الذين يبحثون عن وسيلة نقل .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: تاجير ميكروباص تويوتا هايس _ 14 راكب - in Cairo Egypt

تاجير ميكروباص تويوتا هايس _ 14 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هايس : 01003203210 استئجار ميكروباص تويوتا سياحي لـ 14 فرد هو الحلا المناسب لجعل رحلتك .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين المطار _ رانج روفر - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين المطار _ رانج روفر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

01100091997 تأجير سيارات رانج روفر: فاخرة وقوة مذهلة! استعد لتحقيق تجربة قيادة لا مثيل لها مع تأجير.
Location:

Cairo - Egypt

250 Dollar

27/10/2023
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هل تبحث عن تجربة ايجار فاخرة ومميزة؟ توقف البحث، لأننا في شركة ليموزين نصار نقدم لك أفضل خيار! في ع.
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Cairo - Egypt

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27/10/2023
Ad Photo: تأجير سيارة تويوتا فورتشنر: مزيج من الأناقة والأداء - in Cairo Egypt

تأجير سيارة تويوتا فورتشنر: مزيج من الأناقة والأداء

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- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن تجربة سفر مميزة تجمع بين الأناقة والأداء القوي 01003203210، فإن تأجير سيارة تويوتا ف.
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Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: تاجير سيارة مرسيدس فاخرة - in Cairo Egypt

تاجير سيارة مرسيدس فاخرة

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1. التصميم الفاخر: تتميز سيارات مرسيدس بتصميم داخلي وخارجي فاخر01003203210. توفر مقصورة مرسيدس الداخ.
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Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: إيجار سيارة هيونداي النترا بالسائق: تجربة السفر المثالية - in Cairo Egypt

إيجار سيارة هيونداي النترا بالسائق: تجربة السفر المثالية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تعد سيارة هيونداي النترا واحدة من الخيارات الأكثر شيوعًا والموفرة للوقود في عالم تأجير السيارات0100.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: إيجار ميني باص ميتسوبيشي: الراحة والأداء في رحلتك! - in Cairo Egypt

إيجار ميني باص ميتسوبيشي: الراحة والأداء في رحلتك!

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين بداية لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 ايجار نقل سياحي , شركة نقل سياحي , .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

26/10/2023
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