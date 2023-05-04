ايجار سياره تويوتا فورتشنر بافضل سعر

(For Rent)
|ايجار سياره تويوتا فورتشنر من شركه ليموزين نصار 01119920103 بارخص الاسعار استأجر افخم سياره دفع رباعي لجميع التنقلات والتحركات في جميع انحاء مصر استأجر سياره بسائق من شركه ليموزين نصار لجميع خدمات الليموزين ايجار سيارات في القاهرة,ايجار سيارات دفع رباعي,اسعار ايجار السيارات في مصر ,ايجار سيارات دفع رباعي في مصر ٢٠٢١,ايجار سيارات ليموزين,ايجار سيارة تويوتا فورتشنر ,اسعار ايجار السيارات في مصر ٢٠١٩,ايجار سيارات مرسيدس في مصر,سيارات للحجز والاستعلام :01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|basma nabil
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,000 Pound
|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182615
2,200 Pound
3,000 Pound
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