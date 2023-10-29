ايجار سيارة هيونداى توسان

(For Rent)
|استئجار سيارة هيونداي توسان الفاخرة يضمن لك تجربة قيادة رائعة. توسان معروفة بتصميمها الأنيق والموديلات الفاخرة. تقدم محركات قوية وأداء ممتاز على الطرق. مقصورتها مجهزة بأحدث التقنيات وميزات السلامة. بفضل الراحة والمساحة الواسعة، ستكون رحلتك مريحة وممتعة. إن توفر هذه السيارة للاستئجار يجعلها خيارًا مثاليًا للسفر بأناقة ورفاهية. للحجز : 01003203210
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247695
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