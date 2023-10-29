ايجار سيارة جيب | شيروكي

(For Rent)
|استئجار سيارة جيب شيروكي في القاهرة يوفر لك حلاً ممتازًا لاستكشاف المدينة والمناطق المحيطة بها. جيب شيروكي هي سيارة دفع رباعي قوية ومتعددة الاستخدامات تتميز بأدائها الممتاز على الطرق الوعرة والمعبدة. إنها مثالية للسفر والاستمتاع بالرحلات في الهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك، ستحظى براحة البال من خلال تجربة القيادة الآمنة والمريحة في هذه السيارة. ابحث عن أفضل عروض استئجار جيب شيروكي في القاهرة لتحقيق تجربة سفر رائعة. للحجز : 01003203210
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247691
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
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1,200 Pound
800 Pound
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800 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound