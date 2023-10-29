ايجار سيارة تويوتا | فورنتشر

(For Rent)
|استئجار سيارة تويوتا فورتشنر هو خيار ممتاز لرحلات السفر والاستكشاف. فورتشنر هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مع مساحة داخلية واسعة تتسع للركاب والأمتعة. تمتاز بأدائها القوي والموثوق به على الطرق الوعرة والسرعات العالية. ستجد في تويوتا فورتشنر توازنًا رائعًا بين الراحة والقوة، مما يجعلها مثالية لرحلات العائلة والمغامرات في الهواء الطلق. احجز سيارة تويوتا فورتشنر لتجربة سفر ممتعة ومميزة. للحجز : 01003203210
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247689
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
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1,000 Pound