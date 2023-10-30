ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار

(For Rent)
|إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء والأناقة والراحة، فإن هيونداي توسان هي الخيار المثالي. تعتبر توسان واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام في السوق، والآن يمكنك الاستفادة منها مع خدمة إيجار سياراتنا. 📞 للحجز والاستفسارات: اتصل بنا الآن على الرقم: 01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247817
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,200 Pound
1,200 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
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1,200 Pound