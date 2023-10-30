ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار

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Ad Photo: ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

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إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء والأناقة والراحة، فإن هيونداي توسان هي الخيار المثالي. تعتبر توسان واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام في السوق، والآن يمكنك الاستفادة منها مع خدمة إيجار سياراتنا. 📞 للحجز والاستفسارات: اتصل بنا الآن على الرقم: 01119920103
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار سيارات
Telephone: 01119920103

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247817
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Posting Date
Ad Photo: ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022 - in Cairo Egypt

ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022

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- in Cairo Egypt

احجز سيارتك المرسيدس الفاخرة اليوم واجعل رحلتك إلى مصر تجربة لا تُنسى. لذلك استأجر سيارة ،اجر سيارة .
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1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار - in Cairo Egypt

ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار

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30/10/2023
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ايجار سيارات اتش وان

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30/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة

(For Rent)

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استئجار حافلة مرسيدس 50 راكب في القاهرة | 01003203210: الرفاهية والراحة لرحلتك. توفر شركتنا خدمات تأ.
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1,200 Pound

30/10/2023
Ad Photo: تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب - in Cairo Egypt

تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب

(For Rent)

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1,200 Pound

30/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فوج لمحبي سيارات الدفع الرباعي . تأجير سيارة رياضية متعددة الاغراض. ايجار رنج روف.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: هيونداي ليموزين من وإلى المطار - in Cairo Egypt

هيونداي ليموزين من وإلى المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين بداية لإيجار السيارات والليموزين للرحلات والزفاف واستقبال المطار وخدمات رجال الاعمال |.
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Cairo - Egypt

2,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار فان هيونداي اتش وان - in Cairo Egypt

ايجار فان هيونداي اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين نصار تأجير هيونداي اتش وان: الاقتصاد والأداء في حزمة واحدة إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية وع.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تويوتا راش: تجربة قيادة لا مثيل لها مع ليموزين نصار! إذا كنتم تبحثون عن تجربة قيادة مميزة وراقية مع .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

بالتالي استئجر اتوبيس مرسيدس600 من شركة رينت باص اكبر شركة ايجار اتوبيس في القاهرة واحصل علي خصم يص.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس E200 في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس E200 في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس بنز في القاهرة |+201011322559 تعتبر مرسيدس بنز واحدة من أبرز العلامات التجارية في صناع.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فيلار احدث موديل في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فيلار احدث موديل في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة تورست كار ليموزين توفر سيارات رنج روفر و سبورت و فوج و ايفوك لعملائها للايجار افضل سعر و اعلي م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: رنج روفر فوج في القاهرة للايجار بسعر مميز - in Cairo Egypt

رنج روفر فوج في القاهرة للايجار بسعر مميز

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير رنج روفر للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق و اماكن الاقامة في مصر . بالتالي ايجار السيار.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب - in Cairo Egypt

ايجار ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير ميكروباص تويوتا هايس الفاخر 14 راكب | 01003203210 هو خيار مثالي للرحلات السياحية والنقل الجماع.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة تويوتا | فورنتشر - in Cairo Egypt

ايجار سيارة تويوتا | فورنتشر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار سيارة تويوتا فورتشنر هو خيار ممتاز لرحلات السفر والاستكشاف. فورتشنر هي سيارة رياضية متعددة ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
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