ايجار سيارات هيونداي النترا

(For Rent)
|مطار القاهرة الدولي هو أحد أكبر مطارات مصر ويستقبل العديد من المسافرين يوميًا. بالتالي لتلبية احتياجات هؤلاء المسافرين، تتوفر العديد من شركات تأجير الليموزين في المطار. إليك بعض الشركات المعروفة التي تقدم خدمة نقل ليموزين في مطار القاهرة للحجز والاستفسار:01099552706 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديده
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099552706
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|Location:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247935
1,000 Pound
800 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 egp
1,000 Pound
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3,500 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound