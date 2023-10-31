ايجار سيارات هيونداي النترا

مطار القاهرة الدولي هو أحد أكبر مطارات مصر ويستقبل العديد من المسافرين يوميًا. بالتالي لتلبية احتياجات هؤلاء المسافرين، تتوفر العديد من شركات تأجير الليموزين في المطار. إليك بعض الشركات المعروفة التي تقدم خدمة نقل ليموزين في مطار القاهرة للحجز والاستفسار:01099552706 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديده