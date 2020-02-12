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تفاصيل الإعلان
نحرص دائما علي تقديم افضل الخدمات لعملائنا لذلك نقدم افضل الحلول و افضل الاسعار مع فور ويلز احجزسيارتك الان اتصل علي 📞01222729837 Email: four.wheels@hotmail.com Web Eng: www.4-wheels.net Web Ara: www.4-wheelsrent.com Site Reserves : www.rentalcaregypt.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فور ويلز
التليفون: 01222729837

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 35 شارع ابراهيم الرفاعي مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053290
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صورة الاعلان: شركة فور ويلز لايجار السيارات - في القاهرة مصر

شركة فور ويلز لايجار السيارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سنة جديدة، خطط جديدة، رؤية جديدة مع فور ويلز لايجارالسيارات- استمتع بالمزيد، اضحك اكثر و سافر اكثر -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: سيارات للايجار - في القاهرة مصر

سيارات للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سنة جديدة، خطط جديدة، رؤية جديدة مع فور ويلز لايجارالسيارات- استمتع بالمزيد، اضحك اكثر و سافر اكثر -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: ايجار سيارات فى مصر شركة فور ويلز - قمة الاداء والالتزام - في القاهرة مصر

ايجار سيارات فى مصر شركة فور ويلز - قمة الاداء والالتزام

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار وخدمات غاية فى التميز - فلندع عملائنا تتحدث عنا - شركة فور ويلز - تعامل واحد وتصبحون ان شاء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: سياره للايجار - في القاهرة مصر

سياره للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لدي سياره mg5 اعلي فئه 2020 لخدمات رجال الاعمال وللشركات التي تطلب سيارات بالسائق داخل وخارج القاهره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب سيارات موديل 2018 - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات موديل 2018

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

عربيتك معانا فامان ازاي شركتنا شركه توريدات بمعني اننا مهمتنا الحفاظ ع عربيتك ازاي : -صيانه دوريه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: تأجير سيارات - في القاهرة مصر

تأجير سيارات

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

•مشروعك عندنا الان يمكنك تشغيل سيارتك بكبري شركات الخدمات السياحيه مطلوب سيارات للايجار للعمل لدى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

26/12/2019
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صورة الاعلان: تأجير سيارات - في القاهرة مصر

تأجير سيارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل الان للاستفاده من العرض - مطلوب عدد محدود من السيارات الحديثه لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: فرصه استثمار للجادين - في القاهرة مصر

فرصه استثمار للجادين

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل بينا للاستفاده معانا ولمعرفه جميع التفاصيل مطلوب عدد محدود من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: ازاي ممكن تزود دخلك - في القاهرة مصر

ازاي ممكن تزود دخلك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايه رايك تفكر فانك تزود دخلك معانا اشتري انت العربيه وسيب الباقي علينا زيت بنزين صيانه وحتي مخالفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: استثمر فلوسك فعربيتك - في القاهرة مصر

استثمر فلوسك فعربيتك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

فكر فانك تزود من دخلك من خلال عربيتك تستفيد معانا وبسرعه لاننا بحاجه لعدد محدود من بعض السيارات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

7/12/2019
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