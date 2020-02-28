ايجار سيارات مرسيدس s500,e200,s400,s450 مع السائق في مصر

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|albtollimousine
|التليفون:
|0120705628
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054712
1,200 جنيه
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