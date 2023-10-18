ايجار سيارات مرسيدس e200موديل 2023 بأقل الاسعار

(For Rent)
|تاجير مرسيدس E200 , خدمات الشخصيات الهامة من مختلف الجنسيات لقضاء مشاويرهم اليومية , الاسبوعية في مختلف المناطق والبلاد , خدمة ايجار سيارة شهريا بالسائق , استئجار سيارة مرسيدس E200 عقود سنوية للشركات للحجز والاستفسار : 01100092199 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة ساعات العمل: السبت:10:00 ص – 10:00 م الأحد:10:00 ص – 10:00 م الاثنين:10:00 ص – 10:00 م الثلاثاء:10:00 ص – 10:00 م الأربعاء:10:00 ص – 10:00 م الخميس:10:00 ص – 10:00 م الجمعة:10:00 ص – 10:00 م
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01100092199
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده, مصر الجديده- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|4,000 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246511
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
Call
1,000 Pound
2,000 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound