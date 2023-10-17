ايجار سيارات مرسيدس فيانو في مصر الجديده

(For Rent)
|استئجار سيارة الرفاهية فان VIP فيانو ايجار مرسيدس فيانو VIP لخدمات رجال الاعمال المصريين و الاجانب . بالتالي تأجير مرسيدس VIANO للرحلات السياحية للاهرامات و شارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي لذلك اجر السيارة العائلية مرسيدس فيانو 7 راكب بالسائق للرحلات و المشاوير البعيدة بدلا من عناء القيادة للحجز والاستفسار : 01100092199 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099552706
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|Location:
|مصر الجديده- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246393
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1 Pound
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1 جنيه
1 Pound
1 Pound
1 Pound
10,000 Pound
1 Pound
1 جنيه
1 Pound
1 Pound
1 Pound