ايجار سيارات مرسيدس فيانو في مصر الجديده

استئجار سيارة الرفاهية فان VIP فيانو ايجار مرسيدس فيانو VIP لخدمات رجال الاعمال المصريين و الاجانب . بالتالي تأجير مرسيدس VIANO للرحلات السياحية للاهرامات و شارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي لذلك اجر السيارة العائلية مرسيدس فيانو 7 راكب بالسائق للرحلات و المشاوير البعيدة بدلا من عناء القيادة للحجز والاستفسار : 01100092199 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة